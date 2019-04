No pain, no champagne!: Start beim Marathon in Paris

Ist es wirklich notwendig, für ein Wochenende nach Paris zu fliegen, um dort zu laufen? Da versuche ich einerseits umweltbewusst zu leben, nachhaltige Lebensmittel zu wählen und freue mich andererseits über einen Billigflug von A nach B für das pure Vergnügen? In diesem Fall auch noch für eine Quälerei.

Zu wenig Lebensmittel

Den Startpunkt der Diskussion möchte ich Ihnen nicht verheimlichen. Ich habe eine Studie gelesen, in der die Zukunft unserer Nahrungsmittel beschrieben wurde. In den nächsten 30 Jahren müssen mehr Lebensmittel produziert werden als wir in den letzten 100 Jahren verbraucht haben. Bis 2050 brauchen wir um 100 Prozent mehr Nutzpflanzen, um zwei Milliarden Menschen mehr zufriedenzustellen. Zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit benötigen wir doppelt so viel Ertrag pro Hektar.

Getreidemangel

Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit müssten wir den negativen Einfluss der Produktion von Futtermitteln pro Tonne vierteln. 40 Prozent der weltweiten Getreideernte und 70 Prozent der Sojaernte werden für Nutztiere verwendet. Nur 15 Prozent des Eiweiß aus Nutzpflanzen werden von uns gegessen. Würden wir uns vermehr pflanzenbasiert ernähren, also das pflanzliche Eiweiß selbst konsumieren und nicht Tiere damit füttern, die wir dann essen, könnten wir den Treibhauseffekt verringern. Außerdem würde dann global gesehen auch die Nutzung von Ackerflächen und die Verwendung von Trinkwasser verbessert.

Heimisches Fleisch

Die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch verursacht zwischen 7 und 28 Kilogramm Treibhausgasemissionen. Ich empfehle jetzt nicht auf Rindfleisch zu verzichten, haben wir doch in Oberösterreich ganz ausgezeichnete Qualität, aber vielleicht sollten wir unsere Festtags-Steaks aus heimischem Fleisch zubereiten und nicht aus argentinischem Rind. Dafür laufe ich zukünftig auch auf heimischen Wegen und nicht mehr in der Weltgeschichte herum.

Autorin Silke Kranz ist diplomierte Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell.