Neustart als Bauer mit Weitblick und Unternehmergeist

Johann Klinger verkörpert die Antithese zum oft zitierten Bauernsterben. „Ich wollte einfach wieder Bauer sein“, begründet er seine mutige Entscheidung. Nach längerer Abwesenheit kehrte er 2015 auf den elterlichen Betrieb in Lochen am See (Bez. Braunau) zurück und wagte den Neustart. Was sich so einfach anhört, war allerdings mit einem gewaltigen Kraftakt verbunden, und hat dem heute 47-jährigen Innviertler großes Durchhaltevermögen abverlangt.

Hof stand 25 Jahre leer

Nach dem frühen Tod des Vaters war die Familie weggezogen, der Hof in der Ortschaft Tannberg stand 25 Jahre lang unbewirtschaftet leer. Klinger absolvierte derweil die Fachschule für Land- und Forstwirtschaft, arbeitete danach als Lagerarbeiter in einem Baumarkt – bis ihn die Sehnsucht nach seinen Wurzeln überkam. Doch der Einstieg war mühsam. Zunächst musste der Hof komplett abgerissen und Gebäude für Gebäude neu aufgebaut werden.