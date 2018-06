Neue Ziele setzen und erreichen

Ein kleiner Tipp zu korrekten Zielformulierung ist die SMART Methode: Spezifisch Messbar A selbst erreichbar (attainable) Realistisch Terminiert und zeitlich genau fixiert. Es ist erlaubt, ein Ziel nicht zu erreichen. Dann korrigieren Sie es nach reiflicher Überprüfung zum erstbesten Zeitpunkt.

Arbeiten Sie effektiv? Dann sollten Sie sich einmal die Pareto-Regel zu Herzen nehmen. Grob gefasst, 80% aller Ergebnisse werden mit 20 % des Gesamtaufwandes erreicht. ABER die verbleibenden 20 % machen 80% der Arbeit aus. Kann ich das verbessern? Ja.

Vielleicht hilft das EAD Prinzip dabei: Was kann ich an Tätigkeiten eliminieren? = E Was kann ich von dem, was übrig bleibt, automatisieren? = A Was kann ich von dem, was sich nicht eliminieren und automatisieren lässt, delegieren? = D

Welche persönlichen Stärken bringen Sie mit, um Ihre Ziele zu erreichen? Seien Sie sich auch Ihrer Schwächen bewusst, die Sie daran hindern Ihr Ziel zu erreichen.