Mehr als 2,1 Millionen Euro wurden in die neue, moderne Leichtathletikanlage von Bund und Land gemeinsam investiert. „Mit dieser Anlage stellen wir eine zeitgemäße und abwechslungsreiche körperliche Betätigung unserer Polizistinnen und Polizisten sicher. Aber auch Vereine aus der Zivilgesellschaft nutzen die topmoderne und großzügig konzipierte Anlage gerne, sagte Innenminister Gerhard Karner. „Mit dem neuen Leichtathletik-Stützpunkt ist ein weiterer Meilenstein in der Leichtathletik realisiert. Mehrere Vereine haben hier ihre neue Heimstätte und für die Sportlerinnen und Sportler stehen Top-Trainingsbedingungen zur Verfügung“, betonen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Sport-Landesrat Markus Achleitner.

Alles ist da

Alle wesentlichen Anlagen wurden neu geschaffen: von einer neuen Laufbahn über neue Sprung- und Wurfanlagen bis hin zur Ausstattung mit erforderlichen Geräten. Dazu entstand auch eine kleine Tribüne für bis zu 200 Zuschauer. Zudem verfügt die Anlage nunmehr auch über Flutlicht. Neben der Polizei, die die Sportanlage natürlich für Ausbildungszwecke nützen wird, haben hier die Vereine ATSV Linz, ÖTB OÖ, Tri Run Linz und Polizeisportverein (PSV) sowie der Behindertensportverein BBRZ in Zukunft ihre Heimat. Abgewickelt wurde dieses Kooperationsprojekt von Bund und Land OÖ von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Weitere Zentren werden realisiert

„Das OÖ-Zukunftspaket Leichtathletik – mit Gesamtinvestitionen von bis zu zehn Millionen Euro – bietet, nach dem Wegfall des Linzer Stadions, an mehreren Standorten in Linz, aber ebenso in ganz Oberösterreich in Form von Regionalen Leichtathletikzentren ausgezeichnete Trainings- und Wettkampfstätten“, so Stelzer und Achleitner. So wurden bereits das OÖ-Leichtathletikzentrum Wieningerstraße (September 2020) und die Regionalen Leichtathletikzentren in Andorf (August 2021) und St. Georgen/Gusen (Mai 2022) eröffnet. Im Herbst fertig saniert und im Frühjahr 2023 eröffnet wird Neuhofen/Krems. Demnächst soll nach schwierigen Behördenverfahren auch der Baubeginn beim Leichtathletik-Stützpunkt Olympia bei der Diözese Linz erfolgen. In Vöcklabruck und Ebensee laufen ebenso die Planungen für weitere Investitionen.