Neue Crew mixt schnellen Rap mit Brass-Solos und Reggae

Aus der früheren Clique KGW3 entstand das Quintett, das sich auf deutschen „Drum and Bass-Rap“ mit Einflüssen von Brass und Reggae spezialisiert hat. Drei Mitglieder absolvierten das Linzer Pop-BORG.

An Bord sind BenJos in Wien lebender, 21-jähriger Bruder David „DoJo“ (Rapper, Trompeter, Student für Ernährungswissenschaften) und der Trompeter Isaac „iZ“ Knapp (20), der Jazz an der Linzer Bruckneruni studiert. Dazu kommen der Schlagzeug-Student Benedikt „BenGun“ Gann (20) aus Neuhofen und der Leondinger DJ und Grafik-HTL-Schüler Timo „EazyT“ Haslberger (19).

Ihre ersten sechs Songs, gemischt von Pop-BORG-Leiter Wolfgang Buchberger, erscheinen am 15. 3. unter dem Titel „GoodTime & Borderline“ (als EP). Sie spiegeln „positive Emotionen und dunklere Themen des Lebens“ wider. Weitere Songs sind in Arbeit. Unter die Top Ten des „Lautstark!“-Musikcontests gereiht, hofft KGW3 bis 7. März auf Online-Voting-Stimmen für den Finaleinzug. Sie träumen davon, mit den Rappern „Cr7z“, „Average“ und „Deff Ill“ zu arbeiten.

Live-Auftritte: beim World Bodypainting Festival in Klagenfurt (12. 7.), auf der AK Sommerbühne im Jägermayrhof (25. 7.).

www.facebook.com/kgw3.music