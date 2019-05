Neue Aussichtswarte am Gobelberg

Kunst und Kultur

Wer heute das Städtchen Grein besucht, ahnt nicht, dass die ruhig dahinfließende Donau früher ein gefährlicher Strom war. Bürgermeister Rainer Barth: „Die Bürger machten aus der Not eine Tugend. Sie wurden Meister in der Kunst, Schiffe durch die gefährlichen Stromschnellen zu manövrieren. Dadurch wurden sie wohlhabend, was man am Charme der spätmittelalterlichen Bürgerhäuser am Stadtplatz erkennen kann. Sie pflegten auch Kunst und Kultur.“ Ein Zeugnis dafür ist das historische Stadttheater aus 1791. Die Leiterin des Tourismusbüros Grein und Stadtführerin Karin Holzweber: „Das Stadttheater ist das älteste weltliche Theater im deutschsprachigen Raum und eine Sehenswürdigkeit von europäischer Bedeutung.“

Kuriose "Sperrsitze"

Kurios sind die „Sperrsitze“, die nur der Platzbesitzer mit einem Schlüssel öffnen konnte. Wenn man durch den seit über 200 Jahren bespielten Kulturtempel geht, der baulich unverändert blieb, kann man förmlich die Theaterluft riechen. Jedenfalls aber nicht mehr die Düfte, die dem an den Zuschauerraum angeschlossenen Plumpsklo entströmten. Nur ein Vorhang trennte „geschäftige“ Theaterbesucher von den übrigen Kulturfreunden, die auf den anderen 167 Sitzen derweil ausharrten.

Autor: Josef Leitner