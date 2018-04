Neu: Ärztefon als erste Anlaufstelle

Deren Leiter Hans Peter Fehr erklärte den Oberösterreichern die Funktionsweise: „Speziell ausgebildetes Personal ist rund um die Uhr sieben Tage die Woche erreichbar. In sorgfältigen Gesprächen wird geklärt, welche medizinische Maßnahme für den Patienten sinnvoll und notwendig ist. In 30 Prozent der Fälle kann bereits in diesem Beratungsgespräch das Anliegen geklärt werden. Oder die Lösung lautet, am nächsten Morgen den Hausarzt oder die nächstgelegene Apotheke aufzusuchen. In den anderen Fällen organisiert ein Rettungssanitäter den Transport ins Spital. Nur in ganz wenigen schweren Fällen ist der Einsatz eines Notarztes nötig.“ Für Fehr ist der große Vorteil des „Ärztefons“: „Bei einfachen medizinischen Fällen werden nicht mehr die Notfallambulanzen der Spitäler aufgesucht. Diese Institutionen sollen dadurch entlastet werden und können ihre Kapazitäten für Notfälle einsetzen.“

Der seit einigen Jahren in Oberösterreich eingerichtete „Hausärztliche Notdienst HÄND“ ist bereits eine Vorstufe des „Ärztefons“. Landesrätin Haberlander: „Wer außerhalb der üblichen Ordinationszeiten, abends oder am Wochenende seinen Hausarzt nicht erreicht, kann sich unter der Rufnummer 141 medizinische Hilfe holen. Dieser Dienst wird in Zusammenarbeit zwischen Gebietskrankenkasse, Ärztekammer und dem Roten Kreuz angeboten. Noch in diesem Jahr soll eine erweiterte telefonische Beratung rund um die Uhr angeboten werden.“

Die Notwendigkeit dieser Art von medizinischer Betreuung bestätigt auch Josef Widler, der Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich: „Das Gesundheitswissen in den Familien nimmt ab. Die Großmutter, die für jedes Wehweh ein Heilkraut kannte, gibt es immer seltener.“ Also gilt es, neue Lösungen zu finden.