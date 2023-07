Nervenprobe für Bahnfahrer: Schienenersatzverkehr auf vielen Strecken

Nachher soll alles besser sein. Unter diesem Motto ist der Sommer aus Sicht der Pendler und Bahnnutzer in Oberösterreich zu sehen. Denn um 331 Millionen Euro werden Arbeiten an den Strecken durchgeführt. Laut ÖBB werde mit diesen Arbeiten bewusst auf die Urlaubszeit in den Sommerferien gelegt.

Zwischen 8. Juli und 10. September Schienenersatzverkehr in mehreren Phasen und Streckenabschnitten. Dort wird der Bahnhof Kremsmünster ausgebaut, ebenso werden Instandhaltungsarbeiten (neue Weichen, neues Schotterbett) von Nettingsdorf bis Spital am Pyhrn durchgeführt. In Nettingsdorf und Traun wird mit der Errichtung von zwei vollautomatischen Stellwerken begonnen. Almtalbahn von Wels bis Grünau im Almtal Schienenersatzverkehr von 8. Juli bis 28. August – fünf Kilometer Gleise werden getauscht, der Bahnhof Pettenbach wird modernisiert.