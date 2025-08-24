Nazi-Altlast in Frankenburg

Da und dort gibt es sie immer noch: Straßen und Gassen, die an ehemalige Nationalsozialisten erinnern. Historische Altlasten halten sich hierzulande hartnäckig, weil es oftmals an Wissen, Interesse, Sensibilität mangelt. An politischer Courage auch. Schließlich sind da die Ewiggestrigen, die an der Erinnerung an jene dunkle Zeit partout festhalten, Demokratie und Rechtsstaat verhöhnen.

Frankenburg am Hausruck (Bez. Vöcklabruck) hat einen „Itzingerweg“, benannt nach dem Schriftsteller Karl Itzinger (1888-1948). Von ihm stammt der Ursprungstext zum „Frankenburger Würfelspiel“, das die Identität der Marktgemeinde stark prägt. Itzinger war vor 1938 als illegaler Nationalsozialist aktiv, danach als NSDAP-Mitglied (Nummer 6.369.665) in verschiedenen Funktionen tätig. So war er Gauhauptstellenleiter für die bäuerliche Nachwuchserziehung und gegen Kriegsende in Lambach Leiter einer Volkssturmeinheit.

ÖVP will keine Änderung

„Kein Thema“ ist für Frankenburgs Bürgermeister Norbert Weber (ÖVP) jedoch, dem glühenden Nazi den Gassennamen zu entziehen „Er hat das Stück geschrieben, es war halt die Zeit so. Wieso soll man Geschichte verleugnen?“ Auch habe sich bis jetzt niemand aufgeregt, wundert sich Weber: „Warum jetzt?“

Vielleicht, weil das heuer gefeierte doppelte Jubiläum ein guter Anlass zum Umdenken wäre. 1625 ereignete sich das Blutgericht auf dem Haushamerfeld, als aufständische Bauern um Leben und Tod würfeln mussten; 1925 wurde das „Würfelspiel“-Stück uraufgeführt.