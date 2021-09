Yin und Yang – wer sind die beiden? In meinen Veranstaltungen erkläre ich den Begriff Gesundheit mit dem Gleichgewicht von Yin und Yang. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Das Prinzip von Yin und Yang ist ein altes philosophisches Denkmodell, das das Leben und Denken der Chinesen beeinflusst hat. Himmel und Erde, Licht und Schatten, Sommer und Winter. Die Natur lebt in und von Gegensätzen, das eine bringt das andere hervor. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar.