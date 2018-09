Nach toller Saison: Zoff bei den Leichtathleten

Einig sind sich Lang und Bachl darin, dass Oberösterreichs Leichtathletik momentan ordentlich durchstartet. „Wir stehen derzeit sehr gut da, besser als in den letzten 20 Jahren“, sagt Lang. Nachdem Theresia Kiesl über 1.500 Meter bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta die Bronzemedaille gewann und zwei Jahre danach in Valencia Hallen-Europameisterin wurde, habe eine anhaltende Flaute ohne Erfolge eingesetzt. Neuerdings habe sich jedoch eine beachtlich starke Spitze entwickelt, sagt Bachl. Neben den eingangs Genannten zähle dazu etwa Susanne Walli (400 Meter). Aber auch in den Nachwuchsklassen tue sich querbeet durch die verschiedenen Disziplinen allerhand. Bachl nennt beispielsweise Johanna Plank (Mehrkampf) oder Anna Baumgartner und Paul Seyringer (Mittel- und Langstrecke). Besonders erfreulich aus Verbandssicht: der wachsende Zulauf von Jugendlichen. Nicht zuletzt machen internationale Erfolge wie jene von Lukas Weißhaidinger Lust auf Leichtathletik. Der 26-Jährige aus Taufkirchen an der Pram gehört in seiner Disziplin zu den Top Ten der Welt. Er sei noch nicht am Zenit angelangt, sind Lang und Bachl unisono überzeugt. Für sie zählt Weißhaidinger bei Olympia 2020 in Tokio jedenfalls zu den Medaillenkandidaten. Wesentlichen Anteil am breiten Aufschwung hat nicht zuletzt das im Vorjahr eröffnete Trainingszentrum in der Linzer Wieningerstraße. 2,6 Millionen € hat die Halle gekostet, zwei Drittel kamen vom Land. Hier finden Oberösterreichs Leichtathleten – unabhängig von Jahreszeit und Wetter – jederzeit optimale Bedingungen vor. Um dem steigenden Interesse an der Leichtathletik gerecht zu werden, braucht es laut Bachl künftig mehr qualifizierte Betreuer. Mit Julia Ecker (29) aus Garsten wurde soeben eine neue Landestrainerin bestellt. Neben ihr soll es aber noch mehr bezahlte Trainer geben.

Wie es verbandsintern weitergehen soll, ist hingegen ungewiss. Jetzt sind einmal die noch anstehenden Veranstaltungen abzuwickeln, sagt Bachl. Bis zur Wahl eines neuen Präsidenten samt neuem Team „wird sich nicht viel ändern“, ist der Interimspräsident überzeugt. Die größeren Vereine hätte ihm Unterstützung zugesagt, „das hat mich sehr gefreut“. Bachl legt sich noch nicht endgültig fest, ob er beim Verbandstag im März 2019 kandidieren wird, „höchstwahrscheinlich aber nicht“. Als selbstständiger Bautechniker mit drei Angestellten sei er beruflich voll ausgelastet. So, wie er sich die Arbeit eines Präsidenten vorstelle, schaffe er diese nicht: „Dazu habe ich einfach nicht genug Zeit.“ Hubert Lang wiederum versichert, dass er der Leichtathletik keinesfalls abhanden komme. Schließlich ist er nach wie vor Vizepräsident des Österreichischen Verbandes, managt als Geschäftsführer die Linzer Trainingshalle und ist Obmann der Sportunion IGLA long life. Nicht zu vergessen: Seit 37 Jahren organisiert Lang mit seinem Verein den Silvesterlauf, in Peuerbach.