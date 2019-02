Nach langer Winterpause: Neuer Modus, neues Spiel

Beim LASK, der Nummer 1 im Land, wird langfristig geplant.

Als erster Verfolger von Liga-Krösus Red Bull Salzburg startet der LASK in die Rückrunde. Die Linzer möchten Platz zwei verteidigen und sich für die Europa League qualifizieren. Dazu haben sie sich im Winter gezielt verstärkt: Stefan Haudum (24) wurde von Blau Weiß für die Defensive geholt, der Brasilianer Klauss (21) für zweieinhalb Jahre von TSG Hoffenheim ausgeliehen. Finnlands Torschützenkönig war zuletzt an HJK Helsinki verliehen. Die Vorbereitung – eine Woche Trainingslager in Spanien inklusive – sei sehr gut verlaufen, sagt Trainer Oliver Glasner. Zum Auftakt kommt Austria Wien, gegen die die Linzer im Herbst auswärts 3:0 gewonnen haben. Doch Glasner will die Bäume nicht vorschnell in den Himmel wachsen lassen: „Wir beschäftigen uns nicht mit den anderen, auch nicht mit der Tabelle.“ Sich nachhaltig unter den Top 6 zu etablieren, ist das über den Tag hinaus gehende Ziel. „Es scheint, als würden wir es heuer schaffen.“ Eine wichtige Rolle im LASK-Konzept kommt den Amateuren zu, die als FC Juniors OÖ in der Zweiten Liga engagiert sind. Sie werden neuerdings von Weltmeister-Bruder Tobias Schweinsteiger gecoacht und starten von Platz 12.