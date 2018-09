Mystische Höhlensysteme, Heil bringende Quellen

Manchmal verbergen sich Kulturgüter gut versteckt unter der Erde. Wenn ein Mühlviertel-Besucher in Bad Zell vor dem Gasthaus „Zum Feuchten Eck“ steht, ahnt er nicht, welche besondere Baulichkeit sich unter den Mauern verbirgt. Helene Populorum, die Seniorchefin des Gasthauses, führt uns Besucher durch das Haus, vorbei an der Kegelbahn und öffnet eine knarrende Tür, die in einen unterirdischen Stollen führt.

Mehrere Lampen geben den Blick frei auf aus dem Granit gehauene Gänge und Höhlen. Der Erdstallforscher Josef Weichenberger schreibt dazu: „Der Erdstall, als künstlich von Menschenhand angelegte unterirdische Anlage, ist ein Phänomen, das im deutschsprachigen Raum vor allem in Bayern, Oberösterreich und Niederösterreich verbreitet ist.“ Die Erdställe sind im Zuge der mittelalterlichen Besiedelung vor gut 1000 Jahren entstanden. Über 360 Höhlen sind in Oberösterreich nachgewiesen, 24 davon sind erhalten. Man fragt sich, was wohl ihre Funktion war.