„Meine Doppelrolle gibt mir Kraft im Alltag“

2011 gründete Schauer zuerst eine Werbeagentur, 2014 ging sie mit „Offisy“ an den Start. Das Unternehmen mit Sitz in Leonding verwaltet die Software von Arztpraxen und Ordinationen in ganz Österreich, ist quasi ein virtueller Assistent.

„Begonnen habe ich mit null Kunden, mittlerweile sind es 5000, das hat sich echt gut entwickelt“, sagt Schauer. Auch außerhalb des Büros tut sich allerhand, immerhin ist die Unternehmerin Mama von zwei Kindern – Oskar wird bald drei, Rosa bald ein Jahr alt. Den Alltag stemmt sie mithilfe von Krabbelstube und Babysittern. Und mithilfe ihrer eigenen Mama, die sie unterstützt.