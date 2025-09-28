Musikalischer Brückenschlag am Traunsee

Auch wenn Linz derzeit mit dem Brucknerfest im Fokus der Aufmerksamkeit steht, der Blick sollte trotzdem auch über die Landeshauptstadt hinaus schweifen: zum Beispiel nach Gmunden, wo jetzt das Herbstprogramm im Rahmen der Salzkammergut Festwochen startete.

Wobei es hier nicht um Konkurrenz geht, sondern um einen Beweis der künstlerischen Vielfalt im Kulturland Oberösterreich. „Die Magie passiert oft im Kleinen“ – mit diesem Motto geht man in Gmunden in den Festwochenherbst. Und: „Es sind die leisen Augenblicke, die stillen Gänsehautmomente, das gemeinsame Lauschen – wenn Musik nicht nur erklingt, sondern Herzen erreicht“. Man wolle, so das Leitungsteam Christian Hieke, Karin Bergmann und Johanna Mitterbauer, „Brücken schlagen zwischen Genres und Generationen“ und damit auf verschiedenen Ebenen das Verbindende von Musik und Kultur im Allgemeinen zum Ausdruck bringen. Nachdem bereits die Konzerte von Rafael Fingerlos und Franz Welser-Möst sowie dem Blasmusik-Ensemble „Federspiel“ mit großem Publikumsecho über die Bühne gegangen sind, folgt am 11. Oktober in der Pfarrkirche Laakirchen ein Abend des Ensembles Pallidor (Leitung Franz Farnberger) mit Nina Pohn und dem international renommierten jungen Countertenor Alois Mühlbacher. Der gebürtige Oberösterreicher aus Hinterstoder ist heute an den großen Opernhäusern der Welt tätig, 2024 zum Beispiel an der Mailänder Scala. Bei dem Konzert in Laakirchen stehen Werke von Antonio Vivaldi im Mittelpunkt.