Mühlviertel: Auto stürzt in Löschteich, Autolenker getötet

Ein 65-jähriger Pensionist ist bei einem Autounfall am Donnerstagabend bei Waldburg (Bezirk Freistadt) in Oberösterreich umgekommen. Aus noch unbekannter Ursache kam er laut Polizei von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Auto in einen Löschteich.

Der Lenker konnte von der Feuerwehr aus dem vollständig untergegangen Fahrzeug befreit werden und wurde dem Notarzt-Team übergeben. Jede Hilfe kam aber zu spät.