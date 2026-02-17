„Mr. Pink“ sponsert 2700 Sportler

„Pink ist wesentlich mehr als eine Farbe, es ist eine Einstellung“, sagt Andreas Weißenbacher, Chef der in 122 Ländern tätigen Wassertechnologie-Gruppe BWT mit Sitz in Mondsee. Er ist stets mit einem pinken Kleidungsstück anzutreffen – Baseballkappe, Schal oder beides.

Was Weißenbacher in 45 Arbeitsjahren auf die Beine gestellt hat, lässt nicht nur Brancheninsider staunen. Die Gruppe mit BWT (Best Water Technology) als Kernstück setzte 2025 mit 6.500 Mitarbeitern 1,7 Milliarden Euro um. Das BWT-Produktportfolio umfasst Trinkwasserreinigung, Kalkschutzanlagen, Enthärtungsanlagen bis hin zu höchstreinem WFI (Water für Injection) für die Pharmaindustrie.

Markt von sieben Mrd. Euro

BWT betreibt weltweit 13 Produktions- und 24 Assemblingwerke. Eines der jüngsten Produkte ist das Diamond Water, welches in Restaurants lokal aufbereitet wird und zur Vermeidung von Plastikflaschen beiträgt. Von diesen werden weltweit pro Minute 1,2 Millionen Stück hergestellt. „Es dürfte sich langsam bis in jedes Eck herumgesprochen haben, dass wir nur diesen einen Planeten haben“, sagt Weißenbacher im Gespräch mit dem KURIER. Mit dem Unternehmensmotto „For Your and Planet Blue“ bekenne sich BWT, „nachhaltig und verantwortungsvoll zu arbeiten“.

Weltweit ist der Water Bottled Markt (Plastik und Glasflaschen) rund 350 Milliarden Euro schwer. Die Recyclingquote bei Plastikflaschen liegt bei 15 Prozent. Weißenbacher: „Wenn es Technologien gibt, mit denen 80 bis 90 Prozent des CO 2 eingespart werden können, dann sollten wir das auch tun.“ Der Weltmarkt für Wasseraufbereitung liegt bei rund sieben Milliarden Euro.

In diesem punktet Weißenbacher mit Innovationen, für die er viele Preise eingeheimst hat. Für 2026 kündigt er weitere Neuheiten an: So wird an einer Lösung für die Filtration von PFAS – ein Umweltgift, das in vielen Produkten enthalten ist – gearbeitet. Im Sanitärbereich werde ein Produkt gelauncht, das „eine Revolution“ darstellen soll – mehr verrät der BWT-Chef nicht.