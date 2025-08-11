Motorradfahrer in OÖ beim Überholen tödlich verunglückt
Der 57-jährige Mann war im Bezirk Grieskirchen gegen den Anhänger eines Lasters geprallt.
Ein 57-Jähriger ist Montagnachmittag beim Überholen eines Lkw bei Tollet (Bezirk Grieskirchen) tödlich verunglückt. Der Biker scherte gerade auf der Landstraße aus, als ihm ein Auto auf der anderen Fahrbahn entgegenkam.
Der 57-Jährige kam ins Schleudern, prallte gegen den Anhänger des Lasters und blieb auf der Fahrbahn liegen, sein Motorrad krachte in den bereits stehenden Pkw.
