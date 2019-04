Mordversuch an Ex-Freundin: 13 Jahre Haft für 38-Jährigen in Wels

Weil er seine Ex-Freundin im Herbst 2017 mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben soll, ist am Montag ein 38-Jähriger im Landesgericht Wels zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sahen in der Tat einstimmig einen Mordversuch. Zudem muss der Mann dem Opfer 10.000 Euro Teilschmerzengeld zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Opfer trennte sich kurz vor Tat

Einen Tag vor der Tat hatte sich das spätere Opfer laut Staatsanwaltschaft vom Angeklagten getrennt. Grund sei dessen ständige Eifersucht gewesen. Tags darauf fuhr ihn die Frau zum Bahnhof in Wels, weil er in sein Heimatland Bosnien reisen wollte um Abstand zu gewinnen. Am Weg kam es zu einem Streit, der eskalierte. Der Mann soll die Frau mit einem Messer bedroht haben. Diese hielt den Wagen mitten auf der Straße an und lief um Hilfe schreiend davon. Laut Anklage habe er sie verfolgt und ihr das Messer in den Rücken gerammt. Sie überlebte nur äußerst knapp.

Der Angeklagte flüchtete mit dem Auto der Frau und setzte sich nach Bosnien ab. Dort stellte er sich der Polizei, die ihn trotz eines internationalen Haftbefehls nicht festnahm. Auf freiem Fuß soll er seine Ex-Freundin über einen Fake-Account via Internet bedroht haben - sinngemäß: Er werde nach Österreich zurückkommen und es zu Ende bringen, so die Anklagevertreterin. Der 38-Jährige bestritt, dass das Profil ihm gehöre. Das Opfer meinte hingegen, dass es auch früher schon mit ihm über dieses Profil kommuniziert habe und die Staatsanwältin wies darauf hin, dass man den Mann sogar über diesen Account in Bosnien aufgespürt habe.