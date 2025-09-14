Frontalcrash: Mopedlenker stirbt bei Verkehrsunfall in Linz

In Linz ist am Samstagnachmittag ein 54-jähriger Mopedlenker bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann dürfte an der Kreuzung zwischen Waldeggstraße und Bockgasse von einem abbiegenden Autolenker (42) übersehen worden sein. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der Zweiradlenker erlitt dabei lebensgefährdende Verletzungen. Er wurde unter laufender Reanimation ins Uni-Klinikum eingeliefert, wo er wenig später verstarb. Der Autolenker blieb unverletzt.