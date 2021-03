Mitten rein in die Aufbruchsstimmung

Hey, hallo, euch gibt es also auch noch? Wenn sich der Frühling ankündigt und alle rundum wieder vermehrt im Freien sind, sieht man Nachbarsmenschen, die in den vergangenen Monaten unsichtbar gewesen waren. Und dann geht das große Werkeln los. Eventuell sind es auch klitzekleine Wettbewerbe, die sich da an den und innerhalb der Zäune abspielen. Wessen Hecke ist zuerst in feinster Form? Aha, er hat also bereits den Rasen vertikutiert? Und warum haben die von schräg gegenüber fünf Säcke Rindenmulch und sonstiges Equipment in der Einfahrt liegen? Etwa ein größeres Projekt?

Alle besser drauf

Wenn zum ersten Mal der Rasenmäher brummt und der Rauch vom Griller aufsteigt, ist der Winter endgültig vorbei. Diese Aufbruchsstimmung ist jeden Frühling wieder etwas Besonderes. Gefühlt sind alle besser drauf, kommunikativer und produktiver. Das steckt an. Wenn Sie demnächst Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn vor der Türe sehen, nehmen Sie sich doch die Extraminute Zeit für ein kleines Tratscherl. Gesellschaft tut uns sozialen Wesen so gut!