Mit Vollgas über die Breite zur Spitze

Neuerlicher Dopingskandal hin, Missbrauchsvorwürfe her – Landesrat Markus Achleitner will sich den Sport dennoch nicht schlechtreden lassen: „Ich verwahre mich klar da gegen Pauschalverdacht.“ Vielmehr mahnt er zu Sachlichkeit und Differenzierung: „Einerseits gibt es Fehlentwicklungen in allen Gesellschaftsbereichen, andererseits gibt es null Toleranz etwa bei Verdacht auf sexuelle Übergriffe.“

Konzept soll kommen

Wichtig seien Information und Bewusstseinsbildung. Deshalb habe er aus aktuellem Anlass ein Konzept in Auftrag gegeben, das auf Prävention und Intervention abzielt: Vorbeugung, etwa indem Strukturen durchleuchtet werden, sowie Hilfestellung im Verdachtsfall. Ob im durch und durch kommerzialisierten Spitzensport zu viel Geld im Spiel sei und deswegen die Verlockung groß, auch illegale Methoden anzuwenden oder Missbrauch stillschweigend zu akzeptieren? „Keinesfalls“, ist Achleitner überzeugt: „Wir dürfen nicht den Fehler machen, Verfehlungen nur auf den Sport zu beschränken.“

50. Geburtstag

Mit einem „Vollgas-Frühschoppen“ feiert der ÖVP-Politiker Ende April seinen 50er. Seit Dezember gehört er der Landesregierung an, zuständig neben Wirtschaft auch für Sport. Vollgas in Richtung weitere Professionalisierung soll es gehen: „Unser Ansatz ist, dass wir im Breitensport sehr gut aufgestellt sind, um im Spitzensport erfolgreich sein zu können.“ Für diesen Pyramidenbau braucht es neben einem Plan auch Geld. Mehr als jetzt. Gerade einmal 12,5 Millionen € sind im Landesbudget für den Sport reserviert. Investitionen in die Infrastruktur würden extra finanziert, erklärt Achleitner: „Aber ja, die Aufgabenstellungen im Sport sind sicher so, dass man steigende Budgets braucht.“ Darüber werde zurzeit verhandelt.