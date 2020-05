Mit Samurai-Schwert gegen Afrikaner

Bis an die Zähne bewaffnet betraten drei iranisch-stämmige Männer am Freitagabend in Linz ein Lokal, in dem rund 30 Schwarzafrikaner lautstark feierten. Die Brüder bedrohten die anwesenden Gäste mit Baseballschlägern, Samuraischwert, Schreckschusspistolen und Messern. Einer der drei Angreifer hatte zuvor vergeblich ersucht, die Musik leiser zu stellen.



Es kam zu einer Massenrauferei, bei der insgesamt drei Personen verletzt wurden. Der Lokalbesitzer alarmierte die Polizei, die schließlich mit 20 Beamten und Hunden anrückte. Den Polizisten gelang es, die Streithähne zu trennen. Eine Beamtin wurde dabei verletzt. Die 25, 26 und 30 Jahre alten Brüder wurden wegen gefährlicher Drohung, Raufhandels, Sachbeschädigung, Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie Körperverletzung festgenommen.



Mindestens zehn Personen sind in der Nacht zum Samstag bei einer Massenschlägerei zwischen Österreichern und britischen Touristen in der Altstadt von Salzburg zum Teil schwer verletzt worden (Nasenbeinbruch, gebrochene Finger). Nach Angaben der Polizei sollen rund 30 Männer zwischen 20 und 30 Jahren in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Die Ursache des Streits dürfte laut Polizei nichtig gewesen sein. Die Meinungsverschiedenheit artete aber zur Schlägerei aus. Von 19 Verdächtigen liegen die Personalien vor.