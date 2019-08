Mit dem Radl auf der Pirsch bei den Gamsjaga-Tagen

Hunderte alte Waffenräder, festlich oder lustig geschmückt, tingeln durch den Ort: Auf geht’s zur Radlpirsch. Die Veranstaltung im Rahmen der Goiserer Gamsjaga-Tage erfreut sich großer Beliebtheit: „Auch junge Leute besorgen sich alte Waffenräder, alle sind in Tracht unterwegs. Es gibt keinen Wettkampf, es geht einfach um die Gaudi“, erzählt Andreas Rastl. Der 34-Jährige ist Obmann der Bürgermusik Bad Goisern. Er wird sich am 31. 8. zwar nicht selber aufs Rad schwingen, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer der Stationen mit dem Tenorhorn musikalisch begrüßen.