Mit dem Rad in die Keltenkultur

So bewegen wir uns bei unserem Rundgang durch die mit Sorgfalt errichteten Holzbauten, beginnend beim Backhaus, dem Sommer- und dem Winterhaus, in dem auch zwei Ziegen einquartiert sind. „Man weiß, dass diese Tiere den Ziegen in der Keltenzeit ganz ähnlich sind“, so der Experte. In dem auf Pfählen errichteten Speicher dürfte in früherer Zeit auch Salz gelagert worden sein, das auf der Handelsroute ein wichtiges Exportgut war. „Die Waren wurden wohl über das gesamte Siedlungsgebiet der Kelten von Frankreich bis Slowenien vertrieben.“ Im „Herrenhaus“, das als einziges Gebäude mit Lehmmörtel verputzt ist, können wir ein „Krater“, eine Amphore als Mischgefäß für Wein sehen. Üblicherweise wurde damals Wein verdünnt und mit Kräutern aromatisiert getrunken. Den Kelten sagte man nach, ihn unverdünnt zu trinken. Daher der Spruch: „Trinken nach Keltenart.“