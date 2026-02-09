Mit Bewegung und Sport gegen Krebs

Bewegung und Sport können Krebs vorbeugen. Laut aktuellen Analysen können etwa drei bis vier Prozent aller Krebsfälle durch ausreichende Bewegung verhindert werden – beim Gebärmutterkrebs sind es sogar 26,7 Prozent der Fälle, so Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.

Der schützende Effekt ist laut Sonja Heibl, der stellvertretenden Leiterin des Tumorzentrums Oberösterreich, unabhängig von der Intensität der Bewegung. Heibl: „Sowohl moderate als auch leichte körperliche Aktivität und eine gesteigerte Alltagsaktivität mit einer höheren täglichen Schrittzahl verringern das Krebsrisiko.“ Heibl ist Leiterin der Inneren Medizin IV im Klinikum Wels-Grieskirchen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Grafik

Laut Gesundheitsministerin Korinna Schumann sind österreichweit derzeit 409.000 Menschen an Krebs erkrankt. In Oberösterreich wurden 2025 etwas mehr als 10.000 Menschen neu mit Krebs diagnostiziert. „Wenn man die internationalen Daten auf Oberösterreich umlegt, könnten in Oberösterreich pro Jahr etwa 300 bis 400 Krebsfälle allein durch regelmäßige Bewegung verhindert werden,“ so die Ärztin.

Durch Studien belegt Laut Kathrin Strasser-Weippl, der neuen medizinischen Leiterin des Tumorzentrums, gibt es auch Studien zum positiven Zusammenhang zwischen Bewegung und geringem Rückfallrisiko nach einer geheilten Krebskrankheit: So können Bewegung und Sport bei Patienten mit oder nach einer Krebserkrankung das Risiko eines Rückfalls teils deutlich senken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Land OÖ Kathrin Strasser-Weippl, Leiterin des Tumorzentrums

Strasser-Weippl: „Bei Brustkrebspatientinnen ist regelmäßige Bewegung nach der Diagnose mit einer Reduktion des Rückfallrisikos um bis zu 41 Prozent und einer deutlich niedrigeren Sterblichkeit verbunden.“ Bereits mit 150 Minuten moderater Aktivität pro Woche sei der Nutzen nachweisbar. „Die Effekte sind dosisabhängig, das heißt: Ein stärkeres Training scheint einen noch besseren Effekt auszulösen“, so Strasser-Weippl. Auch bei Darmkrebs konnte gezeigt werden, „dass ein gezieltes Bewegungsprogramm nach Ende der Chemotherapie das krankheitsfreie Überleben signifikant verlängert und das Risiko für einen Rückfall, eine weitere Krebserkrankung oder Tod um 28 Prozent reduziert“, so Strasser-Weippl.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Grafik