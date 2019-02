Mit 27 Jahren in der Elite angekommen

Dazu kommen sieben Assistenten an der Linie: Andreas Bachmayr-Zangerle, Roland Brandner, Stefan Kühr, Andreas Rothmann, Clemens Schüttengruber, Stefan Stangl und Markus Waldl. Insgesamt sind im OÖ. Fußballverband zurzeit knapp 350 Schiedsrichter aktiv. Zusammen bringen sie es im Jahr auf rund 30.000 Einsätze.

Der Weg an die Spitze sei nicht geplant gewesen, erinnert sich Ebner: „Ich habe nicht angefangen, um Bundesliga-Schiedsrichter zu werden.“ Alles begann eher zufällig. Der Vater war Trainer bei Unterklassevereinen, er begleitete ihn zu Spielen. Einmal, als Not am Mann war, stellte man den Buben bei einem Reservespiel an die Linie. Es gefiel ihm und er absolvierte in Linz einen Schiedsrichterkurs.