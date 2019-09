Milch vom Schaf und der Ziege statt von der Kuh

Sie enthalten zwar mehr Fett als Kuhmilch, die Fettsäuren sind allerdings besonders wertvoll. Die Linolsäure zum Beispiel muss dem Körper zugeführt werden, ist also essenziell. Sie ist wichtig für die Haut als Schutz, aber auch als Kosmetikum. Der Kalziumgehalt in Schafmilch ist um 50 Prozent höher als in Kuhmilch. Wenn Sie zum Erhalt Ihrer Knochendichte gerne Milchprodukte verwenden, greifen Sie ruhig auch einmal zu anderen Sorten.

Regionales bevorzugen

Wir haben in Oberösterreich großes Glück, qualitativ hervorragende regionale Produkte kaufen zu können. So verhält es sich auch mit jenen aus Schaf- und Ziegenmilch. Mein persönlicher Tipp für Einsteiger: Milch und Joghurt fürs Erste vom Schaf, beim Käse kann man mit würziger Ziege starten!

Autorin: Silke Kranz