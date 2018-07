Messerscharfe Geschichte, einsame Gipfel

Dann verbindet er mit einem Metallstift die Klinge mit dem Holzgriff. Er ist der letzte seiner Zunft. „Wir erzeugen 30.000 Messer im Jahr, die in ganz Europa verkauft werden. Mitte des 19. Jahrhunderts produzierten 14 Werkstätten drei Millionen pro Jahr. Vom Kind bis zum Greis half die ganze Familie mit.“

Diese Zeiten sind vorbei. Der Blick in diese Industriegeschichte lässt ein nostalgisches Gefühl aufkommen. Eben dieses erlebt man als Besucher in der nächsten Station des Themenwegs, dem Museum in der Wegscheid. Altertümliche Geräte und nostalgische Geschichten erwarten den Besucher in der ehemaligen Werkstätte. Das angrenzende Wohnhaus wurde in eine kleine Kirche umgebaut.

Voller Respekt für die Leistungen der Menschen dieses Tals verlassen wir die historische Stätte. Der Berg ruft. Sportliche Wanderer beginnen bereits hier den Aufstieg Richtung Schoberstein und erreichen in 45 Minuten das Gasthaus Klausriegler. Bis hierher kann man auch mit dem Auto fahren. Durch lichten Buchenwald geht es steil nach oben. Der Weg führt abwechselnd über kunstvoll geflochtene Wurzeln von Tannen- und Lärchenbäumen und ein von der Natur erstelltes Ensemble aus ausgewaschenen Steinen.