Um die Wildkräuterapotheke zu bestücken, benötigen wir jetzt auch Braunellenblüten, Kraut und Blüten vom Stinkenden Storchschnabel und Zitronenmelisse zum Ansetzen eines alkoholisch wässrigen Auszuges zum Hintanhalten von Fieberblasen in der Erkältungszeit. Dazu die Kräuter in 43 % Alkohol ansetzen und für 21 Tage ausziehen lassen. Abseihen und in dunklen Fläschchen lagern. Beim ersten Kribbeln und Anzeichen von Fieberblasen die Stellen damit betupfen.

Ursula Asamer ist Kräuterpädagogin und Natur- und Landschaftspflegerin