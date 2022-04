Meister der süßen Gaumenfreude

Die kommen heute überwiegend aus Guatemala und werden direkt importiert. „Wir arbeiten auf Basis Direct Trade und zahlen einen angemessenen Preis für gute Qualität.“ Seit zehn Jahren besteht der Betrieb in Meggenhofen, der beständig gewachsen ist und zehn Mitarbeiter zählt. Alles ist Handarbeit, vom Rösten und Mahlen der Kakaobohnen in der Steinmühle bis hin zur Verpackung. „Jede Tafel und jede Praline ist ein Unikat“, sagt Mayer stolz. In dieser kompletten Form arbeitet nur eine Handvoll Betriebe in Österreich. Das Angebot an Schokoladen mit Füllungen reicht von Landlbirne bis zu Marille-Hanf, dieselbe Vielfalt gibt es als Pralinen – alles in allem an die 200 Sorten, eine jede für sich ein Genuss für Auge und Gaumen.

Obendrein gibt es Saisonales, aktuell Österliches. Verkauft wird im Laden am Firmensitz in der Ortschaft Zwisl, im Onlineshop und im Fachhandel.