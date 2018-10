Mehr Gewinn durch Vernunft

Die Antwort kann nur ganz klar heißen, ich tue und nicht, eigentlich sollte ich. So ist noch nie etwas geschehen. Sind Sie wirklich zufrieden mit dem Leben, das Sie gerade leben? Voll und ganz? Mein Antwort ist nein . Und an dieser Stelle wird wieder kommen, ja, aber, ich kann nicht, weil….

In disem Fall stellen Sie sich die Frage, was ist wirklich wichtig für mich? Die Betonung liegt auf für mich, in meinem Leben?

Die Rationalität ( Vernunft) geht mit Faktoren um, die nicht rein logisch sind und nicht so sein müssen, wie sie sind. Die Logik beschreibt logische Folgen, die Rationalität vernünftige Handlungen. Eine vernünftige Handlung sollte nicht unlogisch sein, aber eben nicht nur durch die Logik begründbar.

Die Philosophie ist der Erfinder der Logik. Sokrates der Erfinder. Der Philosophie geht es im Kern nicht um Logik, sondern um Rationalität, um Vernunft. Mit Logik ist im Allgemeinen „denkende Kunst“ oder auch Folgerichtigkeit, das vernünftige Schlussfolgern, gemeint. Ist alles logisch, was vernünftig ist? Beantworten Sie sich die Frage selber. Ich persönlich wäre überfordert, müsste ich alle meine vernünftigen Handlungen logisch erklären. Die Logik sagt noch lange nicht, dass alles Logische vernünftig praktikabel ist. Die Philosophie sagt klar, weder sind der Mensch noch seine Sicht auf die Welt logisch. Sein Leben ist voll von Emotionen, Schwächen, Inkonsequenzen und anderen Dingen, die schlicht und einfach in kein logisches Raster passen. Emotion und Logik passen für mich nicht zusammen, denn wer emotional ist, ist in den seltensten Fällen logisch.

Denken Sie zum Beispiel an den Autokauf. Er wird emotional getätigt und dann rational zu erklären versucht. Die Begründungsstrukturen, nach denen der Mensch handelt, sind nur in den seltensten Fällen rein logisch. Zumeist sind sie abhängig von bestimmten, größtenteils persönlichen Werten, die der eine so und der andere so sieht und einschätzt.