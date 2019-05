„Mehr Geld für Sportstätten“

Wir sind ein ganz wichtiger Faktor in der Gesellschaft“, sagt Gerhard Götschhofer aus historischem Anlass. Er ist der elfte Präsident in der exakt 100-jährigen Geschichte des OÖ. Fußballverbandes, seine Bilanz zum Jubiläum fällt positiv aus. Oberösterreichische Vereine hätten immer wieder tolle Erfolge erzielt und viele Nationalspieler hervorgebracht, was von einer starken Breite zeuge.

„Hätte es den Verband nicht gegeben, wäre das nicht möglich gewesen“, ist der Präsident überzeugt. Zugleich habe sich der Fußballverband vom bloßen Abwickler des Spielbetriebs zum multifunktionalen Dienstleister gewandelt. Alles begann am 17. Oktober 1919. Damals – der Erste Weltkrieg war erst seit knapp einem Jahr zu Ende – wurde der Fußballverband für Oberösterreich und Salzburg mit Sitz in Linz gegründet. Bis dahin gehörten die beiden Länder – mit der Steiermark, Kärnten und Tirol – dem „Deutsch-Alpenländischen Fußballverband“ an, der in Graz beheimatet war. Gekickt wurde in Oberösterreich schon vorher. Der Legende nach wurde 1904 in Bad Ischl das erste Match ausgetragen.