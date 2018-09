Mehr als 200.000 Besucher

Neben der zeitlichen Überschneidung ist die mangelnde Teilnahme der einheimischen Bevölkerung ein Problem. Kulturstadträtin Lang-Mayerhofer hat im KURIER-Interview vom 9. September diese Frage gestellt: „Ich frage mich, warum unsere eigenen Leute das Festival so wenig nützen?“ Man wolle in Zukunft verstärkt regionales Publikum ansprechen. Es werde von manchen Menschen aus der Region zu sehr als reines Kunstfestival eingestuft.

Eine „etwas andere Sicht“ hat Luger in dieser Sache. „Ich finde, dass sehr viel Regionalität vorhanden ist.“ Aber das Ars Electronica Festival sei ein explizit internationales Format. „Jede Initiative, die Regionalität zu erhöhen, ist willkommen. Aber ich bin mit dem zufrieden, wie es ist“, sagt er.

Laut Stocker hat am Wochenende ein Blick in die Postcity genügt. Die Konzertnacht sei zur Hälfte von regionalem Publikum besucht worden und die Jugend vom U19-Festival komme stark aus der Region. „Nichtsdestotrotz können wir mehr tun“, sagt er. Kerschbaum sieht einen Bildungsauftrag darin, den Menschen in Oberösterreich zu zeigen, dass die Kultur ein positiver Weitblick ist. Das erste Ars Electronica Festival 1979 wurde bereits im Rahmen des Brucknerfestes mit der ersten Linzer Klangwolke eröffnet. Heuer ist man in moderner Form zu diesen Ursprüngen zurück gekehrt.