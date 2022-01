Medaillenhamster aus dem Innviertel

Ein oberösterreichischer Name wird bei Olympia mit Sicherheit oft auf den Siegerlisten stehen: Fischer. Die Skibauer aus dem Innviertel mischen bei den Alpinen mit, sind vor allem aber in den nordischen Disziplinen dominant. Hier sacken sie bei Großevents regelmäßig kiloweise Edelmetall ein. Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Oberstdorf etwa haben Athletinnen und Athleten aus dem Fischer-Rennstall 13-mal Gold, 13-mal Silber und 10-mal Bronze gewonnen – macht zusammen 36 Stück oder 60 Prozent aller Medaillen. Das bedeutete mit klarem Abstand Platz eins in der Firmenwertung.

Olympia von besonderer Bedeutung

„Natürlich ist für uns ein solches Großereignis von besonderer Bedeutung“, sagt Franz Föttinger, Vorstandsvorsitzender von Fischer Sports. „Wir fühlen uns verpflichtet, unseren Sportlern optimales Material anzubieten.“ Wegen Olympia würden nicht mehr Produkte verkauft, doch das Engagement im Spitzensport sei zur Imagepflege grundsätzlich wichtig. Die Produktpalette von Fischer hat sich nach und nach verbreitert, umfasst mittlerweile Schuhe, Stöcke, neuerdings auch Eishockeyschläger. Hauptumsatzträger sind allerdings nach wie vor Skier. Bei den Alpinen hat Fischer laut Föttinger „nicht das größte Team, aber einige Athleten, die jederzeit für das Podest gut sind“. Er denkt etwa an die Österreicher Daniel Hemetsberger (30), Max Franz (32), Raphael Haaser (24), Ramona Siebenhofer (30) und Katharina Truppe (25), den Schweizer Daniel Yule (28), den Schweden Kristoffer Jacobsen (27) oder den diesjährigen Gröden-Sieger Bryce Bennett (29) aus den USA.