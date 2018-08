Massiver Kampf gegen Waldbrand bei Hallstatt in Oberösterreich

Zu einem immer bedrohlicheren Szenario entwickelte sich ein Dienstagfrüh im Bereich des Klettersteiges Echernwand über Hallstatt entdeckter Waldbrand. Fünf Feuerwehren und sechs Hubschrauber standen bis Dienstagabend gegen das heimtückische Feuer im Einsatz. In der Nacht setzte sich der Brand über trockenes Gras und Unterholz im extrem steilen Gelände fort. Durch die Hitze im Untergrund würden sich immer wieder Felsen in der Wand lösen, heißt es bei der Feuerwehr. Weil Steine und Holztrümmer immer bedrohlicher in Richtung eines Ferienhauses unter der Steilwand gekollert waren, musste das Haus in der Nacht evakuiert werden. Die betroffenen Urlauber, es soll sich um Franzosen gehandelt haben, habe man in einem Turnsaal in Hallstatt untergebracht, wird berichtet.

Seit Mittwochfrüh sind wieder fünf Hubschrauberbesatzungen zur Brandbekämfpung aufgestiegen. Rund 120 Freiwillige der fünf Feuerwehren Hallstatt, Obertraun, St. Agatha, Scharnstein und Bad Ischl, sowie der Bergrettung versuchen im steilen Gelände die Flammen und Glutnester zu löschen. Eine zwei Kilometer lange Zubringerleitung bringt Löschwasser in die Nähe des Brandgebietes. Die Hubschrauber füllen ihre Löschbehälter im Hallstättersee und versuchen die Flammen aus der Luft bestmöglich zu ersticken. Mit ansteigender Temperatur droht allerdings wieder die Ausbreitung des Feuers.