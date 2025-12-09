Patient mit Masern in Bus: Warnung in Oberösterreich

Nach einem Masernfall warnt die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen und Eferding zur Vorsicht: Zwischen 25. und 28. November sei in einem Bus zwischen Neukirchen am Walde (6.47 Uhr) und Grieskirchen eine unwissentlich mit Masern infizierte Person gefahren.

Andere Fahrgäste, die keine Immunität durch Erkrankung oder Impfung haben, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten, gegebenenfalls den Impfstatus aktualisieren und bei Symptomen telefonisch den Hausarzt kontaktieren.

Informationen zu Masern unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/105294.htm