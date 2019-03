Marie Antoinette, tänzerisch umgesetzt

Sie war eine Frau mit vielen Facetten – geliebt, gehasst, unglücklich am französischen Hof und zum Schluss öffentlich geköpft. Das Leben der Marie Antoinette, Tochter von Maria Theresia und Königin von Frankreich, liefert Stoff genug. Ballettdirektorin Mei Hong Lin konnte also aus dem Vollen schöpfen. Die Uraufführung des Tanzstückes wird kommenden Samstag, 30. 3., im Musiktheater in Linz gefeiert.

Mit der Komposition wurde Walter Haupt beauftragt.