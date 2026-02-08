Beine zusammen, Platz machen: Warum Manspreading problematisch ist
Wenn Männer in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wo auch immer breitbeinig dasitzen, dadurch mehr Platz beanspruchen als ihnen zusteht und damit (meist) Frauen einschränken, nennt man das ’Manspreading’. Dahinter steckt selten absichtliche Boshaftigkeit, aber immer diese unbewusste Demonstration von jahrhundertelang bestätigter Dominanz und Überlegenheit.
Ähnliches passiert auf den Straßen. Männern fällt nicht mal auf, wie oft Frauen ihnen ausweichen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass es passiert. Wenn wir es nicht tun, kracht es.
Diese Überpräsenz nervt gewaltig und es gibt nur einen Weg, sich dagegen zu wehren: Selbstbewusst Raum einnehmen, mit Worten oder Taten. Das sagt sich leicht, ist es im Alltag aber nicht: Nehmen Sie bitte Ihre Knie aus meinem Sitzbereich! Oder eben bis zum Schluss festen Schrittes nicht ausweichen.
Das wird die Welt nicht auf den Kopf stellen, aber es sind kleine Gesten mit großer Wirkung: Hey, wir Frauen sind auch da und uns gebührt Platz.
Kommentare