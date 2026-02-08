Beine zusammen, Platz machen: Warum Manspreading problematisch ist

Wenn Männer in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wo auch immer breitbeinig dasitzen, dadurch mehr Platz beanspruchen als ihnen zusteht und damit (meist) Frauen einschränken, nennt man das ’Manspreading’. Dahinter steckt selten absichtliche Boshaftigkeit, aber immer diese unbewusste Demonstration von jahrhundertelang bestätigter Dominanz und Überlegenheit.

Ähnliches passiert auf den Straßen. Männern fällt nicht mal auf, wie oft Frauen ihnen ausweichen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass es passiert. Wenn wir es nicht tun, kracht es.