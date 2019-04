Manipulierte Deutschtests: Ein Jahr bedingte Haft für Ex-Prüferin

"Mit Geld den Integrationsgedanken hintergangen"

Das Agieren der Prüferin bezeichnete Lachberger als "besonders verwerflich", denn es wurde "mit Geld der Integrationsgedanke hintergangen". Die Sprachtests sind laut Gesetz Voraussetzung für sogenannte niedergelassene Fremde, um entweder den Aufenthaltstitel oder die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten.

"Ich bereue sehr, was ich gemacht habe. Meine Strafe war, dass ich nach Auffliegen der Sache einen Schlaganfall hatte", meinte die Angeklagte zur Richterin Andrea Haidvogl. Ein konkretes Motiv für ihrer Taten konnte sie nicht wirklich nennen. Mal wollte sie ihrem heutigen Ex-Freund, der spielsüchtig sei, finanziell helfen. Persönlich sei die alleinerziehende Mutter zweier Kinder jedoch nicht in einer ernsthaft prekären Situation gewesen.

Schwester gab Tests an Hauptangeklagte weiter

Auch die Schwester der Hauptangeklagten, die ebenfalls als Prüferin tätig war, gab zu, Deutschtests von ihren Kandidaten an die 43-Jährige weitergegeben zu haben. Allerdings betonte sie, anfangs nicht gewusst zu haben, was mit den Prüfungen passierte. Zwei weitere Mitangeklagte, die offenbar fleißig Kunden an die Hauptangeklagte vermittelten und anscheinend dafür Provisionen kassierten, stellten dies vor Gericht nicht länger in Abrede: "Habe es nicht ohne Geld gemacht", erklärte einer von ihnen.

Ein Prüfling blieb dabei, für einen bestandenen Test nichts gezahlt zu haben. Im Gegensatz zu einem Kollegen, der sehr wohl zugab, 1.500 Euro für ein positives Ergebnis an einen der angeklagten Vermittler gezahlt zu haben.