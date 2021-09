Manfred Haimbuchner: Staatsmännischer blauer Doppelstratege

Doch wandlungsfähig ist der "Alte Herr" des Corps Alemannia Wien zu Linz: Verbindlich in der politischen Arbeit mit dem ÖVP-Regierungspartner, polternd im Bierzelt zum 1. Mai auf dem Urfahranermarkt und am Politischen Aschermittwoch in der Rieder Jahnturnhalle. Und auch wenn er als Vertauter Norbert Hofer galt, absolvierte er mit Kickl im Doppelpack in Oberösterreich alle großen Wahlkampfauftritte.

Rechts der Mitte, aber koalitions- und regierungsfähig - so würde Haimbuchner die FPÖ auch auf Bundesebene gerne ausgerichtet sehen. Zwar wurde er bereits mehrmals selbst als möglicher Joker für blaue Notfälle auf Bundesebene gehandelt - ihn selbst zog es aber nie nach Wien.

Letzte ihrer Art

Schließlich hat er in Oberösterreich einiges aufgebaut: Seit einem Wahlerfolg im Jahr der großen Flüchtlingswelle 2015 - Verdoppelung des Stimmenanteils auf 30 Prozent - ist Haimbuchners Landesgruppe Teil einer schwarz-blauen Koalition auf Landesregierungsebene, mittlerweile die letzte dieser Art in Österreich.