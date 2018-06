„Mander-Beten“ als Parship

Seit urdenklichen Zeiten bereits ein Kultplatz, wurde der Ort christianisiert und schließlich hier Sebaldus beheimatet. Der Stadtheilige von Nürnberg soll ein Adeliger aus Franken gewesen sein. Eine Legende macht ihn auch zu einem dänischen Prinzen, der gleich nach der Hochzeit mit einer französischen Prinzessin diese verlassen und nach Rom gepilgert war. Fünfzehn Jahre soll er dann als Einsiedler auf diesem Felsen verbracht und in dieser Zeit viele Wunder bewirkt haben. Wahrscheinlich geht dieser Kontakt auf die engen Handelsbeziehungen zwischen Nürnberger Kaufleuten mit den Hammerherren von Gaflenz zurück. So entwickelte sich ein reger Wallfahrtsbrauch, der seit über 600 Jahren anhält. Besonders ledige Frauen versuchten im „Mander-Beten“ mit Hilfe des Heiligen Sebald einen Mann zu finden. Parship war damals noch nicht erfunden. Dass sich dieser Brauch so lange Zeit behauptet hat, deutet auf eine stattliche Erfolgsquote hin. In der bäuerlichen Bevölkerung wird Sebaldus zudem als Vieh- und Wetterpatron verehrt.