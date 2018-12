Mandeln statt Marzipan

Auch heute noch gilt es als etwas Besonderes und passt deshalb hervorragend in die Weihnachtszeit. Gut so, Marzipan das ganze Jahr über wäre auch fatal, liefern einhundert Gramm doch sagenhafte 486 Kilokalorien! Wollen Sie den Geschmack dennoch häufiger genießen, gibt es ein paar „leichtere Varianten“. Ich kenne Kraftsportler, die ihren Eiweißshakes ein paar Tropfen Bittermandelöl hinzufügen, welches Sie in jedem Supermarkt finden. Natürlich können Sie auch einfach Mandeln pur essen. Denn diese besitzen sehr wohl der Gesundheit förderliche Inhaltsstoffe. Sie enthalten neben vielen ungesättigten Fettsäuren auch Kalium, Magnesium, B-Vitamine sowie Folsäure. Zusätzlich stellen sie eine gute pflanzliche Eiweißquelle dar, einhundert Gramm liefern immerhin 21,2 Gramm Protein. Deshalb werden sie bei sogenannten Low-Carb-Diäten auch gerne als Snack für zwischendurch empfohlen.

Mandeln werden häufig der Gruppe der Nüsse zugeordnet, sie sind aber die Samen des Mandelbaumes, der übrigens zu den Rosengewächsen gehört. Trotzdem werden sie der Einfachheit halber bei Ernährungsstudien in denselben Topf geworfen. In einer solchen konnte gezeigt werden, dass durch regelmäßigen Konsum von Mandeln das Herzinfarktrisiko halbiert und Cholesterin sowie Blutdruck gesenkt werden. Halten Sie sich also besser an das Original und greifen lieber nur selten zum verarbeiteten Produkt. Und wenn, dann ganz bescheiden zum kleinen Marzipandrilling anstatt zur riesigen Marzipan-Krumbirn.

Silke Kranz ist diplomierte Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell.