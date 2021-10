Beeindruckende Bilder, gemalt mit dem Mund

Sie wurde ohne Beine, Unterarme und Hände geboren. Madame Stella ist 46 Jahre alt und lebt in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika. Ihre Bilder malt sie teilweise mit dem Mund, teilweise mit den Unterarmen. Sie wird von der Caritas OÖ im Zuge einer Projektarbeit in Kinshasa unterstützt. Die Bilder von Madame Stella Mbe Mbo kommen nun nach Österreich und sind ab 13. 10. in der Galerie Kulturformen auf dem Linzer Pfarrplatz zu sehen.