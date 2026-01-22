Linzer Keplerklinikum warnt vor Betrugsmasche mit Spenden
Unbekannte läuten an Haustüren und geben vor, für das Spital zu sammeln.
Das Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) warnt vor mutmaßlichen Betrügern, die vorgeblich im Namen des Spitals Geld sammeln. Unbekannte würden derzeit an Haustüren läuten und per Handzettel angebliche Spenden für das KUK oder Teilbereiche wie das Kinderherz-Zentrum erbitten.
"Dabei handelt es sich explizit nicht um vom KUK autorisierte oder tolerierte Aktionen", man führe niemals Spendensammlungen an der Haustür oder telefonisch durch, warnte das Spital am Donnerstag.
