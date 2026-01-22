Linzer Keplerklinikum warnt vor Betrugsmasche mit Spenden

Das Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) warnt vor mutmaßlichen Betrügern, die vorgeblich im Namen des Spitals Geld sammeln. Unbekannte würden derzeit an Haustüren läuten und per Handzettel angebliche Spenden für das KUK oder Teilbereiche wie das Kinderherz-Zentrum erbitten.