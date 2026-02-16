Linz

Güterzug in Linz entgleist: Verzögerungen auf Weststrecke

Warum der Zug entgleist ist und wie hoch der Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.
16.02.2026, 09:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein roter ÖBB Railjet-Zug steht am Bahnsteig.

Ein Güterzug mit drei leeren Wagen ist am Montag gegen 7.30 Uhr im Linzer Verschiebebahnhof bei der Turmstraße entgleist, worauf die Weststrecke zwischen Linz und Wien gesperrt werden musste. 

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Laut Kronenzeitung waren die Waggons zwar leer, zuvor aber mit verschiedenen Gasen beladen. Aus diesem Grund musste die Linzer Berufsfeuerwehr aufwändige Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Oberleitungen mussten etwa geerdet werden, damit die Einsatzkräfte weiterarbeiten konnten. 

Schaden dürfte sehr hoch sein

Die Höhe des Sachschadens ist noch offen, informierte ein ÖBB-Sprecher. Dem Einsatzleiter zufolge dürfte die Schadenssummer aber enorm sein, da auch mehrere Masten umgeknickt sind. 

Bei Tempo 300 entgleist: Mindestens 40 Tote bei schwerem Zugsunglück in Spanien

Strecke wieder freigegeben

Nach einer Stunde wurde die Strecke für den Fern- und Nahverkehr wieder freigegeben. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Oberösterreich Linz ÖBB
Agenturen, sta  | 

Kommentare