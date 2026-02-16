Güterzug in Linz entgleist: Verzögerungen auf Weststrecke

Ein Güterzug mit drei leeren Wagen ist am Montag gegen 7.30 Uhr im Linzer Verschiebebahnhof bei der Turmstraße entgleist, worauf die Weststrecke zwischen Linz und Wien gesperrt werden musste.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Laut Kronenzeitung waren die Waggons zwar leer, zuvor aber mit verschiedenen Gasen beladen. Aus diesem Grund musste die Linzer Berufsfeuerwehr aufwändige Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Oberleitungen mussten etwa geerdet werden, damit die Einsatzkräfte weiterarbeiten konnten.

Schaden dürfte sehr hoch sein

Die Höhe des Sachschadens ist noch offen, informierte ein ÖBB-Sprecher. Dem Einsatzleiter zufolge dürfte die Schadenssummer aber enorm sein, da auch mehrere Masten umgeknickt sind.