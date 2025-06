Fünfjähriger im Linzer Parkbad untergegangen und wiederbelebt

Knapp mit dem Leben davongekommen ist am Sonntagnachmittag ein Kleinkind in Oberösterreich: Der 5-Jährige aus dem Bezirk Mödling war mit seinen Eltern im Linzer Parkbad und ging ohne elterliche Aufsicht und ohne Schwimmhilfe in das ca. 1,4m tiefe Erlebnisbecken.