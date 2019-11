Linz wird eine Nacht lang zur schillernden Theatermetropole

„Die Idee ist, dass jeder und jede in Produktionen reinschnuppern kann, die sonst vielleicht nicht erste Wahl gewesen wären. Wer weiß, vielleicht lernt ja jemand eine neue Spielstätte oder neue Kunstschaffende kennen, die besonders das Interesse wecken.“ So beschreibt Alfred Rauch, Leiter der Langen Nacht der Bühnen, den Sinn. Kommenden Samstag, 16. November, ist es in Linz zum neunten Mal so weit. 586 Künstlerinnen und Künstler gestalten 121 Veranstaltungen auf 31 Bühnen.