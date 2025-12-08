Silvester in Linz: Mit viel Kultur ins neue Jahr

von Werner Rohrhofer Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, vom alten ins neue Jahr zu wechseln. Das Musiktheater lädt am 31. Dezember um 17 und um 20 Uhr zu einem Silvesterkonzert mit dem Johann Strauß Ensemble.

Dieses wurde 1985 von Mitgliedern des Brucknerorchesters Linz gegründet. Programmatisch steht man einerseits in der Tradition der Strauss-Familie und der Wiener Musik, andererseits sind aber auch Komponisten der heutigen Zeit mit ihren Werken im Repertoire des Ensembles vertreten. Zahlreiche Auftritte im In- und Ausland bis hin zu Tourneen nach China und Australien prägen die Erfolgsgeschichte der Linzer Musiker. Die Silvesterkonzerte werden von Russel McGregor dirigiert und moderiert, mit dem das Ensemble seit 2004 zusammenarbeitet. Der gebürtige Engländer und studierte Geiger lebt seit 1992 in Wien, er erweist sich nicht nur mit der Violine als Star, sondern versteht es auch, mit seiner Moderation das Publikum zu begeistern. Strauß steht auch im Mittelpunkt des Konzertes von Josef Sabatini und seinen Philharmonics beim Silvesterkonzert im Linzer Brucknerhaus.

Die Bettleroper Im Schauspielhaus an der Promenade gibt es zu Silvester „Die Bettleroper“ von Susanne Lietzow und Gilbert Handler, die die ewig gültige Satire von John Gay auf Bürgertum und Londoner Unterwelt aktualisiert haben. Die Oper hatte am Freitag Premiere. Ein bekanntes Stück anderer Art gibt es zu Silvester im Theater Phönix zu sehen: „Kasimir und Karoline“ (entstanden 1932) von Ödön von Horvath in einer aktualisierten Inszenierung von Bernd Liepold-Mosser, für den Kasimir und Karoline „ein Sprachkunstwerk ist, das als Volksstück daherkommt“. So auch die Umsetzung, die zwar auf die ursprüngliche Oktoberfest-Szenerie nicht verzichtet, aber die „existenzielle Zeitlosigkeit“ und das „generelle Krisengefühl bei jungen Menschen“ herausarbeitet.

