Linz: Polizeiauto auf Einsatzfahrt in Crash verwickelt

Der Linzer Verkehr kommt an diesem Montag nicht zur Ruhe. Nach einem Morgen mit Staus in allen Linzer Stadteinfahrten, kommt es derzeit am Verkehrsknotenpunkt Europaplatz zu erheblichen Behinderungen. Ein Polizeiwagen ist auf der Fahrt zu einem Einsatz mit einem Pkw kollidiert.Von den beiden Polizeibeamten dürfte auch einer verletzt worden sein.

"Zuerst hat man ein Polizeiauto mit Folgetonhorn daherbrausen gehört, dann hat es gekracht", schildete ein Passantin. Beim Rechtsabbiegen dürfte ein Verkehrsteilnehmer das mit Blaulicht herannahende Einsatzfahrzeug zu spät gesehen haben. Die Bediensteten eines Rettungautos waren sofort zur Stelle. Binnen kurzer Zeit sind auch andere Patrouillenfahrzeuge der Polizei eingetroffen, die derzeit den Verkehr auf der belebten Kreuzung regeln und den Unfallhergang aufnehmen.